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Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии
Больница Цзиньинтань в городе Ухань
Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.

Газета утверждает, что ее источники ознакомились с новым докладом американских разведслужб, предназначенным для внутреннего пользования.

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Спецслужбы США полагают, что после вспышки заболевания в конце 2019 года местные власти неделями держали в неведении Пекин относительно истинного характера происходящего.

При этом представители властей США заявляли The New York Times, что местные руководители в Китае, опасаясь наказаний, часто скрывают информацию от китайского правительства.

По данным газеты, этот доклад появился еще в июне, и содержал как засекреченные, так и несекретные разделы. При этом, хотя согласно докладу, Пекин пытался добиться точных сведений от местных властей в Китае по поводу коронавируса, разведсообщество США все равно полагает, что Коммунистическая партия Китая скрывала важную информацию о заболевании от остального мира, в результате чего его вспышка охватила мир.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки коронавируса. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

Китай США коронавирус

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