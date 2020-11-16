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СМИ сообщили о планах Трампа принять новые жесткие меры против Китая

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп примет пакет новых жестких мер в отношении Китая, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников в американской администрации.

По его данным, Белый дом планирует ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, государственных структур и чиновников за предполагаемое соучастие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, а также в связи с угрозами национальной безопасности США.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждают расширение списка китайских компаний, которые, как считает Минобороны США, имеют связи с китайскими военными.

Между тем, собеседники портала предупредили, что не стоит ждать новых шагов администрации в отношении Тайваня или дополнительного закрытия китайских консульств в США.

Axios поясняет, что принятием этих мер Трамп намерен сделать политически неприемлемым для администрации Джо Байдена изменение курса в отношении Китая, если победа на президентских выборах будет отдана кандидату от Демократической партии.

"Если Пекин не изменит курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут самоубийственным с политической точки зрения отмену исторических действий президента Трампа", - заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Эллиот.

По данным Axios, директор Нацразведки США Джон Рэтклифф в ближайшее время должен представить информацию о "злонамеренных действиях" КНР в Соединенных Штатах.

Как сообщалось, на прошлой неделе Трамп своим указом запретил с 11 января 2021 года физическим и юридическим лицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с китайскими военными.

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, диалог двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли и Тайвань. Также Трамп систематически обвиняет китайские власти в том, что они не сдержали распространение коронавируса внутри страны, хотя, как он считает, имели такую возможность.

США Китай Дональд Трамп

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