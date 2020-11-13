Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:09Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

Монголия закроет часть пунктов пропуска на границе с РФ из-за COVID-19

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Улан-Баторе уведомило агентство по внешнеэкономическим связям Тывы о временном закрытии нескольких пунктов пропуска на российско-монгольской границе, сообщает пресс-служба правительства Тывы в пятницу.

На участке границы в Тыве прекращается въезд через автомобильный пункт пропуска Боршоо с 23 ноября до 1 апреля 2021 года, через автомобильные пункты пропуска Арцсуурь и Тэс с 16 ноября на неопределенный срок.

На бурятском участке границе прекращается въезд через автомобильный пункт пропуска Алтанбулагс 16 ноября до 18 января 2021 года.

На алтайском участке автомобильный пункт пропуска Цагааннуур, о закрытии которого с 23 ноября сообщалось ранее, будет работать каждую вторую и четвертую неделю месяца только на пропуск транспорта, перевозящего топливо.

Решение закрыть границу на алтайском участке было принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии COVID-19 внутри своей страны.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

16
Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.
Хроника 09 января – 13 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Монголия Россия Коронавирус

Новости по теме

Новости
Выборы в США - 2020

Суд в Пенсильвании постановил не учитывать часть почтовых бюллетеней

Трамп запретил инвестиции в компании, связанные с военными КНР

Пандемия коронавируса

Коронавирус продолжил ставить антирекорды в странах Европы

Коронавирус продолжил ставить антирекорды в странах Европы

Полиция разогнала митинг оппозиции в центре Еревана

Diageo отзовет безалкогольный Guinness из-за риска "микробиологического заражения"

Diageo отзовет безалкогольный Guinness из-за риска "микробиологического заражения"
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия перебросила в Армению почти половину миротворцев для Карабаха

В Ереване начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Баку передал РФ список наемников, якобы воевавших на стороне Армении

Пандемия коронавируса

ЕС не намерен использовать российские COVID-вакцины

ЕС не намерен использовать российские COVID-вакцины
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');