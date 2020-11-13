Монголия закроет часть пунктов пропуска на границе с РФ из-за COVID-19

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Улан-Баторе уведомило агентство по внешнеэкономическим связям Тывы о временном закрытии нескольких пунктов пропуска на российско-монгольской границе, сообщает пресс-служба правительства Тывы в пятницу.

На участке границы в Тыве прекращается въезд через автомобильный пункт пропуска Боршоо с 23 ноября до 1 апреля 2021 года, через автомобильные пункты пропуска Арцсуурь и Тэс с 16 ноября на неопределенный срок.

На бурятском участке границе прекращается въезд через автомобильный пункт пропуска Алтанбулагс 16 ноября до 18 января 2021 года.

На алтайском участке автомобильный пункт пропуска Цагааннуур, о закрытии которого с 23 ноября сообщалось ранее, будет работать каждую вторую и четвертую неделю месяца только на пропуск транспорта, перевозящего топливо.

Решение закрыть границу на алтайском участке было принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии COVID-19 внутри своей страны.