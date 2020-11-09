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Очередь из фур на границе с КНР в Приморье увеличилась за неделю вчетверо

Правительство края приостановило проезд по электронной очереди к пункту пропуска

Очередь из фур на границе с КНР в Приморье увеличилась за неделю вчетверо
Грузовые автомобили на подъезде к пункту пропуска "Пограничный" в Приморье. Архивное фото
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Количество грузовых автомобилей, ожидающих въезда в Китай через пункт пропуска "Пограничный" в Приморье, за неделю увеличилась более чем в четыре раза, следует из данных на сайте Дальневосточного таможенного управления.

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По состоянию на 2 ноября, перед пунктом пропуска оформления ожидали 28 фур, 9 ноября проезда ждут уже 129 грузовиков.

Отмечается, что медленное оформление связано с карантинными мероприятиями, которые проводят таможенные и пограничные органы КНР в отношении каждого грузовика.

В свою очередь правительство Приморья сообщило, что на минувшей неделе китайские власти в очередной раз ограничили количество автомобилей, которые могут ежесуточно пересекать границу через пункт пропуска "Пограничный" с 45 до 30 единиц в каждую сторону.

"Свои действия сопредельная сторона мотивирует мерами, направленными на нераспространение COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Власти Приморья также направили официальное письмо властям приграничной провинции Хэйлунцзян с предложением увеличить ежедневный пропуск автотранспорта через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ.

Правительство Приморья, чтобы ограничить скопление грузовиков у пункта пропуска Пограничный, с 8 ноября решило на несколько дней временно приостановить проезд по электронной очереди на территорию, прилегающую к этому пункту пропуска.

"Мы рассчитываем, что за это время очередь из скопившихся у пункта пропуска автомобилей сократится, поскольку пункт пропуска продолжит работу. При этом заявки на включение в электронную очередь будут приниматься. После того, как ситуация стабилизируется, проезд по электронной очереди будет возобновлен", - сообщил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, с 21 октября китайские власти запретили пересекать границу дальнобойщикам, у которых нет справки об отсутствии COVID-19. Также китайская сторона потребовала немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов. По информации властей Приморья, это сократило фактический объем автотранспорта, пересекающего границу через пункт пропуска, почти в два раза.

В сложившейся ситуации водители большегрузов и руководители автотранспортных предприятий решили временно не въезжать в КНР через погранпереход Пограничный-Суйфэньхе. После нескольких дней перерыва российские водители возобновили въезд в Китай через пункт пропуска Пограничный в Приморье.

Власти региона обеспечили водителями возможность пройти тест на коронавирус непосредственно у пунктов пропуска, а также договорилось с китайской стороной об увеличении количества автотранспорта, смягчении ряда сопутствующих требований.

Китай Россия Приморье Коронавирус

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