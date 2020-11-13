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Китай поздравил Байдена с победой на выборах в США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Китай поздравляет демократа Джо Байдена с победой на выборах президента в США, заявил в пятницу на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем (Джо - ИФ) Байдена и (Камалу - ИФ) Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам", - добавил Ван Вэньбинь.

Голосование на выборах президента Соединенных Штатов прошло 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также назвал себя избранным президентом США. С победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на второй президентский срок, поражение не признал и намерен в суде оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

Китай был в числе стран, не спешащих с поздравлениями по итогам голосования. Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли.

Также президент Трамп систематически обвинял Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По мнению американского лидера, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали этого делать.

Сторонники Джо Байдена празднуют его победу

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Хроника 09 января 2018 года – 13 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
Китай Джо Байден Ван Вэньбинь Камала Харрис США

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