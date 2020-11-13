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Скорость разработки вакцин от коронавируса впечатлила главу ВОЗ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что разработка вакцин никогда не велась так быстро, как во время пандемии COVID-19.

"Никогда исследования по вакцинам не продвигались вперед так быстро, как сейчас", - сказал Гебрейесус на закрытии ежегодной ассамблеи ВОЗ.

"Нет никаких сомнений, что вакцина станет важнейшим средством для того, чтобы взять под контроль пандемию. Мы рады предварительным результатам клинических испытаний, опубликованным на этой неделе", - добавил он, говоря о результатах компаний Pfizer и BioNTech.

Глава организации отметил важность того, чтобы "все страны смогли воспользоваться результатами этих научных достижений".

Вакцина компании Pfizer разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. 9 ноября ее создатели сообщили, что эффективность действия вакцины превышает 90%.

Хроника 09 января – 13 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейесус ВОЗ Коронавирус

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