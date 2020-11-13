Более 80% доз потенциальной вакцины Pfizer купили развитые страны мира

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания Pfizer уже продала более 80% запасов своей потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 наиболее богатым странам мира, и это ставит под угрозу жизни населения более бедных стран, сообщает издание The Independent.

Согласно анализу британской организации Global Justice Now, отсутствие равного доступа к вакцине Pfizer, а также к другим потенциальным вакцинам, "искусственно создает дефицит, который совершенно неприемлем во время глобальной пандемии, и он будет стоить еще большего количества жизней".

По словам сотрудника Global Justice Now Хайди Чоу, информация об успешных испытаниях вакцины является "хорошей новостью только для незначительной части человечества". Так, по данным The Independent, страны, которые зарезервировали для себя вакцину, представляют всего 14% всего населения планеты.

"Нам нужно нарушить монополию на вакцину, чтоб ее могли производить больше предприятий", - сказала Чоу.

"Это может быть в том случае, если Pfizer поделится вакциной с ВОЗ, чтобы разделить технические знания и патентные права с целью позволить большему количеству компаний производить ее (вакцину - ИФ) как можно быстрее", - добавила она.

Согласно исследованию Фонда Билла и Мелинды Гейтс, равное распространение вакцин от COVID-19 предотвратит 61% летальных исходов, связанных с коронавирусом. В случае, если вакцину получат только самые богатые страны, возможно будет предотвратить только 33% смертей.

Американский концерн Pfizer и его партнер немецкая компания BioNTech намерены произвести за 2021 год 1,3 млрд доз вакцины от коронавируса. При этом такие страны, как Великобритания, Япония, США, а также страны Европейского союза, уже сделали предзаказ на подавляющую часть доз. Так, США могут приобрести до 600 млн доз потенциальной вакцины, Великобритания сделала предзаказ на 40 млн доз, Япония – на 120 млн, а ЕС – на 300 млн доз вакцины.

Кроме того, получение доступа к вакцине является сложным процессом по причине логистических трудностей: транспортировка и хранение вакцины должны происходить при температуре минус 80 градусов по Цельсию.

The Independent отмечает, что бедные страны мира не располагают технологиями и условиями для соблюдения таких требований. Это означает, что даже если они получат вакцину компании Pfizer в том же масштабе, что и богатые страны, они не смогут распределить ее среди своего населения.

"Новая вакцина от Pfizer должна храниться при температуре минус 80 градусов по Цельсию: нигде на планете не существует материально-технической возможности распространять вакцины при такой температуре и таком объеме без крупных инвестиций", - цитирует издание профессора Тоби Питерса из Университета Бирмингема.

Другие разрабатываемые вакцины не требует таких жестких условий хранения. К примеру, вакцину Оксфордского университета, клинические испытания которой подходят к завершению, можно перевозить и хранить при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию.

По словам Питерса, вакцина Оксфорда больше подойдет для широкого распространения, в том числе в развивающихся странах.

9 ноября Pfizer и BioNTech, вместе работающие над вакциной, сообщили, что их препарат во время испытаний показал более чем 90% эффективности.