В Белоруссии на два месяца арестовали представительницу Тихановской

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Алана Гебремариам, являющаяся представителем Светланы Тихановской, арестована до середины января 2021 года.

"Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Текущий статус - подозреваемая", - сообщается в официальном телеграм-канале КС в субботу.

В КС уточнили, что в ближайшие 10 дней Гебремариам должно быть предъявлено обвинение, в противном случае ее должны освободить.

Как сообщалось, Гебремариам поместили в СИЗО КГБ, она является подозреваемой по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Она является представителем экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по вопросам молодежи и студентов.