Российские военные самолеты выполнили еще 9 рейсов в Армению

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере, девять тяжелых военно-транспортных самолетов ВКС РФ за сутки совершили переброску российских миротворцев и техники в Армению, следует из данных сайта Flightradar24.

В частности, в пятницу, 13 ноября, на аэродром Эребуни в Ереване приземлились четыре российских военно-транспортных самолета Ил-76, а в субботу, 14 ноября еще четыре Ил-76 и один Ан-124 "Руслан".

Самолеты, взлетавшие из Ульяновска, осуществляли полеты через воздушное пространство Азербайджана. После разгрузки в аэропорту самолеты вылетели в Россию.

13 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что самолеты военно-транспортной авиации России уже доставили в Нагорный Карабах более 1,1 тысяч миротворцев и 168 единиц техники.

Россия направляет в Нагорный Карабах контингент с подразделениями 15-й российской миротворческой бригады и техникой в составе 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для переброски задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76, а также самые крупные и грузоподъемные самолеты в мире Ан-124 "Руслан".