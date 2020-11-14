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Российская военная полиция с 14 ноября начнет патрулировать Карабах

По данным Минобороны РФ, в Нагорном Карабахе развернуты 12 постов для контроля режима прекращения огня

Российская военная полиция с 14 ноября начнет патрулировать Карабах
Российские миротворцы на выезде из Степанакерта в Шуши
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российская военная полиция в субботу, 14 ноября, приступает к патрулированию Нагорного Карабаха, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, патрулирование будет осуществляться в зонах ответственности "Север" и "Юг".

Согласно картам, опубликованным Минобороны РФ 11 ноября, российские миротворцы в Карабахе будут размещаться в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населенный пункт Мардакерт.

Российские миротворцы выставили 12 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе, ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

По словам Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что при помощи российских миротворцев в Карабахе начался обмен телами погибших. Это происходит в районе населенного пункта Шуша, отметил он.

На этой неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Карабахе.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 14 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Минобороны РФ Игорь Конашенков

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