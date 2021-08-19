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El Pais сообщила, что Испания не пустила российские корабли в Сеуту

El Pais сообщила, что Испания не пустила российские корабли в Сеуту
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Архивное фото
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Испании не позволило зайти в порт Сеута двум военным кораблям РФ, сообщает испанская газета El Pais.

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное судно "Алтай" не смогли войти в испанский порт, так как министерство иностранных дел Испании не получило необходимую информацию от военных, сообщает El Pais. При этом отмечается, что министерство обороны страны не имело возражений. Чтобы не попасть в конфликтную ситуацию министерство решило не давать разрешения на заход в Сеуту. Согласно сообщению El Pais, данный шаг является политическим, так как Мадрид должен принять весной 2022 года следующий саммит глав государств и правительств НАТО.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой в период с 2010 по 2016 годы. За это время было произведено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек.

С октября 2016 года эта практика была временно приостановлена из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку судов, принимавших участие в российских операциях в Сирии.

Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а после его завершения провёл учения со стрельбами в Атлантическом океане в рамках командно-штабной тренировки Северного флота. 28 июня он вышел из главной базы Северного флота города Североморска, а 18 августа 2021 года корабль пополнил российскую эскадру в Средиземном море.

Испания Россия Сеута

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