На площади в Минске начали разбирать стихийный мемориал

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В минском дворе в районе улицы Червякова, который называют "площадью перемен", разбирают стихийный мемориал погибшему Роману Бондаренко, сообщают очевидцы.

Рабочие разбирают мемориал. Цветы уносят в грузовик.

По информации очевидцев, сотрудники правоохранительных органов ходят по расположенным рядом домам, проверяют документы у жильцов.

В воскресенье, 15 ноября, на "площади перемен" задержали несколько десятков человек. Силовики применяли здесь спецсредства.

На этой неделе в одном из районов Минска погиб 31-летний Роман Бондаренко. Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

Между тем не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" обновил данные по задержанным на акциях в республике. По данным на 18.00, в списках "Весны" 502 человека. Они продолжают дополняться.

Основное количество задержаний произошло в Минске, но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.