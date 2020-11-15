МВД Белоруссии подтвердило использование спецсредств в Минске

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила "Интерфаксу", что на несанкционированной акции протеста в Минске применялись спецсредства.

Она уточнила, что подробную информацию о том, какие именно применялись спецсредства, милиция сообщит в понедельник в официальном пресс-релизе.

Как сообщал корреспондент" Интерфакса", правоохранители использовали светошумовые гранаты в районе улицы Червякова, на так называемой "Площади перемен". Кроме того, СМИ сообщали о применении спецсредств возле станции метро "Пушкинская".