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Число задержанных на воскресных протестах в Белоруссии превысило 900

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Более 900 человек задержаны на акциях протеста в воскресенье в Белоруссии, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По данным на 22:00, в списке "Весны" 920 человек. Он продолжает дополняться. Основная масса задержаний произошла в Минске. Также правозащитники сообщают о задержанных в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице, а также использование спецсредств.

Во время выполнения редакционного задания по освещению акции задержана корреспондент "Интерфакс-Запад", а также еще четверо журналистов российских СМИ. После 19:00 их выпустили из РУВД. По информации Белорусской ассоциации журналистов, всего на акциях в разных городах страны в воскресенье задержаны 18 журналистов.

По оценкам наблюдателей, акция в это воскресенье в Минске стала одной из самых немногочисленных по количеству участников, но задержанных было очень много.

Акция протеста анонсировалась под названием "Я выхожу" и была посвящена памяти погибшего в Минске на этой неделе активиста Романа Бондаренко. "Я выхожу" - последние слова Бондаренко, которые он написал в дворовом чате перед выходом на улицу.

Вечером 11 ноября Бондаренко вышел во двор своего дома, когда люди в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Очевидцы рассказали, что активиста с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом его увезли на микроавтобусе, а через полтора часа привезли в больницу с отеком мозга. На следующий день Бондаренко умер.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск Весна

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