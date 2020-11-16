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Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт еще 475 беженцев

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы сопроводили в воскресенье вторую колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Степанакерт, сообщило в понедельник Минобороны России.

По данным ведомства, на 19 автобусах из Еревана в Степанакерт вернулись 475 человек.

Минобороны России напомнило, что в субботу российские миротворцы сопроводили через Лачинский коридор первые девять автобусов с 250 беженцами, прибывшими в Степанакерт после развертывания миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов.

С 14 ноября в составе миротворческого контингента России в Степанакерте действует оперативная группа формируемого Межведомственного центра гуманитарного реагирования под руководством генерал-майора Андрея Волкова, сообщили военные. К 20 ноября в Нагорном Карабахе создание центра планируется завершить. Помимо военных, в его состав войдут подразделения МЧС и погранслужбы ФСБ России.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

На минувшей неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Нагорный Карабах Степанакерт Россия Минобороны РФ

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