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На Украине коронавирусом за сутки заразились 360 медиков

Всего за последние 24 часа в стране выявлено почти 10 тыс. новых случаев COVID-19

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На Украине за сутки зафиксировано 9 832 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровевших - 2 753 человека, умерли 94 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников", - написал Степанов в своем фейсбуке в понедельник, 16 ноября, утром. Он также добавил, что за последние сутки госпитализировано 1100 инфицированных.

Днем ранее зафиксирован 10 681 новый случай заболевания COVID-19, 14 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 12 524 человек, 13 ноября зафиксировано 11 787 случаев инфицирования.

Количество зараженных на Украине с начала пандемии на утро понедельника составило 545 689 человек, 9 697 человек умерли от COVID-19, выздоровели 244 197 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Украина Максим Степанов Коронавирус

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