Российские военные приступили к разминированию Лачинского коридора

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом Вооруженных сил РФ Алексей Полюхович.

Как сообщил военный на видео, распространенном российским Минобороны, сейчас идет обмен телами погибших и очистка дороги от взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов. "Дорога готовится к возращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт", - сказал Полюхович.

Он добавил, что военные готовы обеспечить безопасность колонн, которые возвращаются в Карабах.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские миротворцы занимаются инженерной разведкой и разминированием дорог по всему Нагорному Карабаху. Кроме того, они также разминируют разбитую технику и уберут ее с дорог общего пользования.

В Степанакерте восстановлено дорожное движение, а также электро- и водоснабжение социальных объектов и жилых домов, отметили в ведомстве.

Ситуация в Карабахе

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Баку в Карабахе поддерживала Турция.

На прошлой неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В регионе разворачивается российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.