Минобороны РФ перебросило в Нагорный Карабах саперов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ направило в Нагорный Карабах саперов, которые будут выполнять задачи в составе миротворческого контингента.

"Сапёры будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов. Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов будут задействованы служебные собаки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Переброска в Нагорный Карабах военнослужащих, спецтехники и оборудования инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа идет с аэродрома "Ульяновск" самолетами Ил-76.

17 ноября заместитель командующего российским миротворческим контингентом Вооруженных сил РФ Алексей Полюхович сказал, что российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах.

В сообщении Минобороны РФ, распространенном накануне, отмечалось, что российские миротворцы занимаются разминированием дорог по всему Нагорному Карабаху. Они ведут разминирование разбитой техники и убирают ее с дорог общего пользования.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с полуночи 10 ноября на московскому времени объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. В Нагорном Карабахе также разворачивается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих.