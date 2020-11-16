Эрдоган направил в парламент проект указа об отправке военных в Азербайджан

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Турции рассмотрит вопрос об отправке турецких военных в Азербайджан.

Соответствующий проект указа за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана представлен в понедельник на утверждение законодательного органа страны, сообщило информационное агентство Anadolu.

Ранее РФ и Турция договорились о создании совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости - гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ", - говорится в проекте указа.

"Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - отмечается в документе. Рамки миссии, численность персонала определит администрация президента Турции. В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внесения проекта указа в парламент Турции, заявил, что страна направляет своих военных в Азербайджан во исполнение двусторонних договоренностей Москвы и Анкары.

"Там будет мониторинговый центр, на территории Азербайджана. Туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой республики. Это внутреннее дело Турции. А что касается договоренности о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двухсторонней договоренности России и Турции", - сказал Песков.

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