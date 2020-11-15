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Потери армии обороны непризнанной НКР выросли до 1434 человек убитыми

Потери армии обороны непризнанной НКР выросли до 1434 человек убитыми
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило еще о 51 погибшем военнослужащем в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1434 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Министерство здравоохранения Армении сообщило накануне о более 2 317 погибших военнослужащих в карабахской войне.

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Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную НКР со стороны Азербайджана.

В ночь на 10 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Российские миротворцы развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Хроника 27 сентября – 15 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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