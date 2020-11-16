Пашинян позвал военных в Ереван для "решения вопросов" с протестующими

Общественно-политические деятели Армении резко осудили высказывание премьера

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян назвал своих политических противников "скулящих под стенами".

"Я просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой. Я поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Ранее Пашинян распространял многочисленные видео, на которых якобы военнослужащие с передовой в Карабахе выражают поддержку премьеру Армении после подписания трехстороннего соглашения, в соответствии с которым Азербайджану переходят несколько районов, до обострения конфликта находившиеся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Многие общественно-политические деятели посчитали пост Пашиняна в фейсбуке призывом к гражданской войне и призвали Службу национальной безопасности обратить на это внимание.

Так, заявление Пашиняна осудил омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Это очень опасное заявление, которым, по сути, делается призыв к гражданской войне. Это заявление вдвойне опасно на фоне заявлений со стороны вооруженных лиц в военной форме, содержащих призывы к насилию и убийствам. Призываю всех проявить сдержанность, правоохранительные органы обязаны действовать в соответствии с законом. Необходимо предотвратить все попытки самосуда", - сообщил Татоян на своей странице в фейсбуке.

Между тем, руководитель офиса вице-премьера Армении Вараг Сисерян заявил о своей отставке после заявления премьер-министра.

"После заявления Пашиняна я решил написать заявление об отставке, прекратить свое членство в правящей партии "Гражданский договор"", - написал Сисерян на своей странице в фейсбуке.

О сложении депутатских полномочий заявила депутат правящей фракции "Мой шаг" Гаяне Абраамян.

"С этого момента считаю бессмысленными свои полномочия. Прошу прощения за все ошибки", - написала Абраамян на своей странице в фейсбуке.

О выходе из состава правящей фракции заявила также депутат Тагуи Товмасян, отметив, что правящая сила "совершает ошибку за ошибкой".

"Вместо того, чтобы осознать ошибки и исправить, мы делаем шаги, которые разрушают основы нашей государственности", - написала она на своей странице в фейсбуке.

Также о выходе из правящей фракции заявил депутат Вардан Атабекян.

Подписание 10 ноября Арменией, Азербайджаном и РФ трехстороннего заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану в Армении было воспринято как капитуляция. В Ереване прошли акции протеста против прекращения войны, а также с требованием отставки Пашиняна.