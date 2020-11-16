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Тихановская ждет расширения списка санкций ЕС по Белоруссии до 200 человек

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что договаривается о расширении санкционного списка Евросоюза в отношении Минска.

"Договариваемся с другими странами, чтобы они расширяли, углубляли санкционные списки. С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий", - говорится в сообщении пресс-службы Тихановской в понедельник.

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По словам экс-кандидата, её команда добивается сейчас пересмотра международных программ поддержки, "чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу".

Кроме того, отмечает Тихановская, идёт работа, чтобы "иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными - это Беларусбанк и Белагропром (Белагропромбанк - ИФ)".

"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift", - добавила она.

Также, по словам Тихановской, обсуждается ограничение на закупку нефтепродуктов из Белоруссии и другой продукции госпредприятий. Все эти меры связаны "с явной эскалацией насилия со стороны режима".

Тихановская в понедельник встретилась с послами Дании, Нидерландов, Швеции, Канады, Ирландии и представителем Северного совета, чтобы обсудить события прошедших выходных.

В октябре Совет ЕС утвердил по письменной процедуре дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционный список вошли 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию против мирных протестующих.

Белоруссия ЕС Светлана Тихановская

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