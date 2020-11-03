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Литва прекратила закупку электроэнергии у Белоруссии после запуска БелАЭС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Литовская электропередающая компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с АЭС в районе Островца, сообщил оператор Litgrid.

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"После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Белоруссии. "В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - сообщил официальный телеграм-канал министерства энергетики Белоруссии.

АЭС расположена рядом с городом Островец в Гродненской области, построена по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физический пуск первого энергоблока АЭС состоялся 20 августа.

Литва Белоруссия БелАЭС

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