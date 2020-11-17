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Минск пообещал "чувствительный" ответ на возможные экономические санкции ЕС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей анонсировал возможность "адекватной и очень чувствительной реакции" в случае введения со стороны Евросоюза экономических санкций в отношении республики по инициативе оппонентов официального Минска.

"Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС. Если кому-то захочется и дальше нагнетать ситуацию - а вы видите, что со стороны тех, кто уехал из Белоруссии в Европу, раздаются призывы к введению экономических санкций - будьте уверены, что эти инициативы, в случае их принятия нашими европейскими партнерами, не останутся без ответа", - заявил Макей после совещания у президента Александра Лукашенко по внешней политике во вторник. Макея цитирует госагентство "БелТА".

"Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров. Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Белоруссия", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, "сегодня на совещании (у Лукашенко - ИФ) обсуждался и в целом был поддержан целый ряд мер, которые могут быть предприняты в Белоруссии в случае, если наши партнеры примут решение об ужесточении этих санкций - о переходе от персональных санкций к экономическим, к чему их призывают некоторые белорусские оппоненты власти".

Глава МИД также добавил, что Белоруссия понижает до экспертного уровень участия в европейской инициативе "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров.

Санкции против белорусских властей

Как сообщалось, находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейских лидеров ужесточить санкции против официального Минска. В частности, она предлагает отключить Белоруссию от международной системы межбанковских расчетов SWIFT, запретить европейским банкам предоставлять кредиты белорусским госбанкам и ввести эмбарго на поставки белорусских нефтепродуктов в Европу.

ЕС 6 ноября расширил персональные санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко. Позднее, 13 ноября, Евросоюз заявил о планах ввести дополнительные санкции против официального Минска в связи с гибелью оппозиционного активиста Романа Бондаренко.

В Белоруссии более 3 месяцев продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов 9 августа. Власти реагируют на акции протеста жесткими задержаниями с применением насилия и спецсредств. ЕС и США заявляли, что не считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и предлагают провести повторные выборы для разрешения внутриполитического кризиса в стране.

Владимир Макей Белоруссия ЕС Александр Лукашенко

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