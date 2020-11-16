Пашинян анонсировал кадровые перестановки в правительстве Армении

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В правительстве Армении будут проведены кадровые перестановки, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Изменения произойдут тогда, когда могут быть максимально эффективными и действенными", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в понедельник.

На вопрос, будут ли привлечены к ответственности виновные за ошибки в ходе войны в Карабахе, Пашинян ответил, что будет "адекватный ответ".

Ранее в понедельник в отставку подал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.