Глава МИД Армении подал заявление об отставке

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в понедельник попросил главу правительства Никола Пашиняна об отставке с поста главы МИД республики.

"Уважаемый премьер-министр, прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу", - говорится в заявлении министра, опубликованном в фейсбуке пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян.

Ранее в понедельник Пашинян заявил, что министр иностранных дел республики будет освобожден от занимаемой должности. "Я принял решение об освобождении от должности главы МИД Армении", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

Кроме того, сегодня МИД Армении опроверг заявление Пашиняна о том, что перед армянской стороной ставился вопрос об отказе от города Шуши в Нагорном Карабахе. "Ни на одном этапе переговорного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши", - написала пресс-секретарь ведомства Нагдалян.

После этого в парламенте Пашинян, узнав об этом заявлении, сказал: "Если же были такие хорошие варианты, почему же не было принято соответствующего решения. Значит, кто так говорит, должен прямо сейчас же ответить".

Ранее в понедельник в интервью ряду армянских СМИ премьер сказал, что в переговорах по Нагорному Карабаху ставился вопрос опередаче Азербайджану ряда районов в Карабахе, в том числе Шуши.

Вместе с тем, источники "Интерфакса" в МИД Армении сообщили, что заявление об уходе с должности подал также посол по особым поручениям в ведомстве Карен Мирзоян, который ранее был главой МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.