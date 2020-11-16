Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:05Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

Глава МИД Армении подал заявление об отставке

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в понедельник попросил главу правительства Никола Пашиняна об отставке с поста главы МИД республики.

"Уважаемый премьер-министр, прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу", - говорится в заявлении министра, опубликованном в фейсбуке пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян.

Ранее в понедельник Пашинян заявил, что министр иностранных дел республики будет освобожден от занимаемой должности. "Я принял решение об освобождении от должности главы МИД Армении", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кроме того, сегодня МИД Армении опроверг заявление Пашиняна о том, что перед армянской стороной ставился вопрос об отказе от города Шуши в Нагорном Карабахе. "Ни на одном этапе переговорного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши", - написала пресс-секретарь ведомства Нагдалян.

После этого в парламенте Пашинян, узнав об этом заявлении, сказал: "Если же были такие хорошие варианты, почему же не было принято соответствующего решения. Значит, кто так говорит, должен прямо сейчас же ответить".

Ранее в понедельник в интервью ряду армянских СМИ премьер сказал, что в переговорах по Нагорному Карабаху ставился вопрос опередаче Азербайджану ряда районов в Карабахе, в том числе Шуши.

Вместе с тем, источники "Интерфакса" в МИД Армении сообщили, что заявление об уходе с должности подал также посол по особым поручениям в ведомстве Карен Мирзоян, который ранее был главой МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

10
Армения Зограб Мнацаканян Никол Пашинян Нагорный Карабах Анна Нагдалян

Новости

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян признал ошибки армянского руководства в Карабахе

В Перу образовался вакуум власти после отставки временного президента

В Перу образовался вакуум власти после отставки временного президента
Пандемия коронавируса

В штате Вашингтон объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

Эрдоган направил в парламент проект указа об отправке военных в Азербайджан

Пандемия коронавируса

Власти Франции допустили, что страна миновала пик эпидемии COVID-19

Пандемия коронавируса

В Италии антитела к коронавирусу нашли в крови, взятой в сентябре 2019 года

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил об отсутствии у него планов уйти в отставку

В США перенесли дедлайн для продажи американского бизнеса TikTok

В США перенесли дедлайн для продажи американского бизнеса TikTok

В Белоруссии насчитали более 1,1 тыс. задержанных на протестах за день

В Белоруссии насчитали более 1,1 тыс. задержанных на протестах за день
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');