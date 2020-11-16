Колонна с 482 беженцами приехала из Армении в Нагорный Карабах

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Третья колонна с беженцами прибыла в понедельник их Армении в Нагорный Карабах, всего в регион вернулось более 1200 жителей, сообщили в Минобороны РФ.

"16 ноября в Нагорный Карабах с территории республики Армения вернулись 482 беженца. Колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта", - сообщили в министерстве.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил что при координации российских миротворцев и Международного Красного Креста стороны конфликта продолжают обмен телами погибших.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с полуночи 10 ноября по московскому времени объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня. В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих.