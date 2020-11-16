В Карабах вернулись 725 беженцев из Армении

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Более 700 беженцев вернулись из Армении на территорию Нагорного Карабаха, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Евгений Конашенков.

"15 ноября в Нагорный Карабах с территории республики Армения в сопровождении патрулей российских миротворческих сил и военной полиции вернулись 475 беженцев. Всего с 14 ноября в места проживания вернулись 725 человек, ранее покинувших Нагорный Карабах из-за боевых действий", - сообщил Конашенков.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил РФ и Международного комитета Красного Креста", - добавил представитель министерства.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с полуночи 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.