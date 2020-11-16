Пашинян пообещал финансовую помощь всем беженцам из Карабаха

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Армении окажет единовременную финансовую помощь жителям Нагорного Карабаха, которые приехали в Армению в результате войны.

"Каждому приехавшему из Арцаха в Армению человеку, в том числе детям, будет предоставлено по 68 тыс. драмов ($138). Если у гражданина нет в Армении собственного недвижимого имущества, то дополнительно будет предоставлено 15 тыс. драмов ($30)", - сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в фейсбуке.

По его словам, содействие будет оказано, даже если гражданин вернулся из Армении в Карабах. "Мы сделаем все для обеспечения безопасности вашей дальнейшей жизни, восстановления Арцаха", - отметил Пашинян.

Ранее сообщалось, что третья колонна с беженцами прибыла в понедельник из Армении в Нагорный Карабах. Всего с 14 ноября в регион вернулось более 1200 жителей.