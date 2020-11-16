Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

Пашинян пообещал финансовую помощь всем беженцам из Карабаха

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Армении окажет единовременную финансовую помощь жителям Нагорного Карабаха, которые приехали в Армению в результате войны.

"Каждому приехавшему из Арцаха в Армению человеку, в том числе детям, будет предоставлено по 68 тыс. драмов ($138). Если у гражданина нет в Армении собственного недвижимого имущества, то дополнительно будет предоставлено 15 тыс. драмов ($30)", - сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в фейсбуке.

По его словам, содействие будет оказано, даже если гражданин вернулся из Армении в Карабах. "Мы сделаем все для обеспечения безопасности вашей дальнейшей жизни, восстановления Арцаха", - отметил Пашинян.

Ранее сообщалось, что третья колонна с беженцами прибыла в понедельник из Армении в Нагорный Карабах. Всего с 14 ноября в регион вернулось более 1200 жителей.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

10
Хроника 27 сентября – 16 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян

Новости по теме

Новости

Президент Армении Саркисян назвал неизбежной отставку премьера Пашиняна

Президент Армении подписал указ об отставке главы МИД страны

Пандемия коронавируса

Вакцина Moderna будет дорогой и изначально поставляемой только в США

Власти Индонезии захотели ввести запрет на алкоголь

Власти Индонезии захотели ввести запрет на алкоголь
Пандемия коронавируса

В штаб-квартире ВОЗ 65 человек заразились коронавирусом

В штаб-квартире ВОЗ 65 человек заразились коронавирусом
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван пообещал наказать офицеров за неоправданную гибель армянских солдат

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Минск потребовал от Варшавы выдать основателей телеграм-канала Nexta

Минск потребовал от Варшавы выдать основателей телеграм-канала Nexta

Пашинян анонсировал кадровые перестановки в правительстве Армении

Пандемия коронавируса

Эффективность COVID-вакцины компании Moderna оценили в 94,5%

Эффективность COVID-вакцины компании Moderna оценили в 94,5%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');