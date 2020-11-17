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Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
Турецкие бронетранспортеры Kirpi
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Турции одобрили во вторник закон, предусматривающий отправку турецких военных в Азербайджан, сообщает агентство Anadolu.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен отправить военнослужащих в Азербайджан и попросил парламент утвердить это решение.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с РФ центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Рамки миссии, численность персонала определит администрация президента Турции.

В соответствии со статьей 92 Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внесение проекта закона в парламент Турции, заявил, что страна направляет своих военных в Азербайджан во исполнение двусторонних договоренностей Москвы и Анкары.

"Там будет мониторинговый центр, на территории Азербайджана. Туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой республики. Это внутреннее дело Турции. А что касается договоренности о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двухсторонней договоренности России и Турции", - сказал Песков.

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Турция Азербайджан

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