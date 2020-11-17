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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
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Ведущий инфекционист Грузии заразился COVID-19

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у профессора Тенгиза Церцвадзе, возглавляющего Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии, который является основным лечебным учреждением страны для пациентов, зараженных коронавирусом.

Состояние здоровья профессора удовлетворительное, отмечаются легкие симптомы COVID-19. Церцвадзе лечится дома, говорится в сообщении администрации тбилисской инфекционной больницы.

Церцвадзе является ведущим инфекционистом в Грузии. Еще в советские годы он основал в Грузии Центр исследования СПИДа. Правительство страны поручило Церцвадзе в первые дни пандемии COVID-19 возглавить группу специалистов для разработки руководств по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января – 17 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Тенгиз Церцвадзе Грузия Коронавирус

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