Ведущий инфекционист Грузии заразился COVID-19

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у профессора Тенгиза Церцвадзе, возглавляющего Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии, который является основным лечебным учреждением страны для пациентов, зараженных коронавирусом.

Состояние здоровья профессора удовлетворительное, отмечаются легкие симптомы COVID-19. Церцвадзе лечится дома, говорится в сообщении администрации тбилисской инфекционной больницы.

Церцвадзе является ведущим инфекционистом в Грузии. Еще в советские годы он основал в Грузии Центр исследования СПИДа. Правительство страны поручило Церцвадзе в первые дни пандемии COVID-19 возглавить группу специалистов для разработки руководств по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.