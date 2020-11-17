Ректор РАНХиГС Владимир Мау заразился коронавирусом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Владимир Мау заболел коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе вуза. Диагноз у него уже подтвержден.

"Самочувствие Владимира Мау нормальное, болезнь протекает в легкой форме", - сказал представитель вуза.

По его словам, ректор самоизолировался, работает удаленно и 17 ноября принял участие в заседании совета Российского союза ректоров по видеосвязи.