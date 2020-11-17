Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
на 17.11В России 1 971 013+22 410В мире 55 021 938+651 752

Ректор РАНХиГС Владимир Мау заразился коронавирусом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Владимир Мау заболел коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе вуза. Диагноз у него уже подтвержден.

"Самочувствие Владимира Мау нормальное, болезнь протекает в легкой форме", - сказал представитель вуза.

По его словам, ректор самоизолировался, работает удаленно и 17 ноября принял участие в заседании совета Российского союза ректоров по видеосвязи.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

19
Международный аэропорт Хосе Марти на Кубе возобновил работуВ ледовом дворце "Крылатское" в Москве работает временный госпиталь для пациентов с COVID-1913 ноября. В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса.12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Международный аэропорт Хосе Марти на Кубе возобновил работу
Хроника 09 января – 17 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
РАНХиГС Владимир Мау коронавирус Москва

Новости по теме

Новости

Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды

Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды

Путин призвал отменить санкции против нуждающихся из-за COVID стран

Пандемия коронавируса

Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии COVID новых слов

Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии COVID новых слов

Думе предложили ограничить иностранное финансирование митингов

Пандемия коронавируса

Ученые оценили вероятность приобретения устойчивого иммунитета к COVID

Сенаторы предложили увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции

Сенаторы предложили увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции
Изменение Конституции

Дума поддержала упразднение Конституционных судов в регионах

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что в Сибири есть лишь единичные мутации COVID

Пандемия коронавируса

Попова сообщила о формировании новой мутации коронавируса в Сибири

Попова сообщила о формировании новой мутации коронавируса в Сибири
Пандемия коронавируса

Pfizer рассмотрит возможность регистрации COVID-вакцины в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');