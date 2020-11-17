Азербайджан начал строить дорогу в Карабахе от Шуши к Физули

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил "первый камень" в строительство автодороги Физули-Шуша в Нагорном Карабахе. На церемонии он заявил, что эта дорога значительно облегчит поездки в Шушу (армянское название - Шуши).

Раньше такой трассы не было, в советское время в этот город ездили по другой дороге, напомнил он.

"Это первый проект, реализуемый на освобожденных территориях", - сказал президент.

Шуша, один из ключевых для армян городов в Нагорном Карабахе, перешел под контроль Азербайджана в начале ноября.

В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда карабахских районов Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция, оппозиция требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.