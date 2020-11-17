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Украинскому парламенту не удалось отменить карантин "выходного дня"

Украинскому парламенту не удалось отменить карантин "выходного дня"
Акция протеста предпринимателей у здания Верховной рады в Киеве против карантина "выходного дня"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Верховная рада не смогла отменить решение об ужесточении карантинных мер на Украине по выходным дням, которое было введено постановлением кабинета министров от 11 ноября.

За проект постановления об отмене решения правительства об усилении противоэпидемических мероприятий на заседании во вторник проголосовали 149 народных депутатов, тогда как для принятия документа необходимо как минимум 226 голосов парламентариев.

Депутаты фракции "Слуга народа" отдали в поддержку проекта постановления 34 голоса, по 20 голосов отдали депутаты фракций "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 19 - фракций "Батькивщина" и "Голос", 14 и 17 - депутатских групп "За будущее" и "Доверие" соответственно, а также 6 внефракционных нардепов.

Все 9 проголосовавших против и 139 из 141 воздержавшихся - члены фракции "Слуга народа".

В проекте постановления рекомендовалось правительству в течение трех календарных дней со дня вступления в силу решения Рады пересмотреть установленные кабмином ограничительные меры и смягчить введенные ранее ограничения, касающиеся работы в выходные дни предприятий общепита, ТРЦ, деятельности учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-залов и бассейнов.

Хроника 09 января – 17 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Верховная рада Украина Слуга народа Коронавирус

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