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На Украине ввели карантин выходного дня и другие COVID-ограничения

На Украине ввели карантин выходного дня и другие COVID-ограничения
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины в среду ввел новые карантинные ограничения, в частности запретил массовые мероприятия с участием более 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также объявил карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

"В связи с распространением болезни на всей территории страны мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с "оранжевым" уровнем эпидопасности для всех территорий", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

В частности, кинотеатры и театры смогут заполнять не более 50% мест в каждом отдельном зале. Запрещается работа музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров. Запрещается деятельность спортзалов, фитнесс-центров, которые не ограничивают количество посетителей из расчета один человек на 20 квадратных метров.

Вводится полный запрет на проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность заведений общественного питания с организацией досуга. Запрещены работа общепита с 22:00 до 7:00, за исключением адресной доставки и заказов навынос, размещение посетителей в зале на расстоянии менее двух метров и группами более четырех лиц за одним столиком без учета детей до 18 лет при условии, что посетители заходят и передвигаются по заведению в средствах индивидуальной защиты.

Помимо этого, правительство устанавливает карантин выходного дня из 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Вводятся и другие ограничения, касающиеся, в частности, транспортного сообщения и образовательного процесса.

Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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