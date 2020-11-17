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Представитель Минобороны Армении заявил, что на него напали

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Нападение было совершено на представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, регулярно сообщавшего о ситуации в зоне карабахского конфликта, продолжавшегося с конца сентября по 9 ноября .

"С 9 ноября я получают различные угрозы в свой адрес. Вчера ночью двое неизвестных напали на меня, к счастью, я смог оборониться. Никого не боюсь и никого не считаю своим врагом", - написал Ованнисян в фейсбуке во вторник.

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Он отметил, что обратился в полицию, поскольку продолжает получать угрозы и заметил слежку за собой.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.

В соцсетях Ованнисяна обвиняют в предоставлении общественности искаженной информации о реальном положении дел на фронте.

Армения Арцрун Ованнисян

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