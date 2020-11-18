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Алиев назвал несправедливыми санкции парламента Нидерландов

Алиев назвал несправедливыми санкции парламента Нидерландов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Фото: Reuters

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал несбалансированными и несправедливыми санкции, которые парламент Нидерландов ввел против него и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с боевыми действиями в зоне карабахского конфликта.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Депутаты также выступили за объявление Евросоюзом эмбарго на продажу оружия Турции.

"Парламент Нидерландов, к сожалению, принял решение о санкциях против Азербайджана, а также Турции. Мой помощник сообщил, что в ходе обсуждений глава МИД Нидерландов выступил с более сбалансированным подходом. Но парламент принял такое несбалансированное и несправедливое решение, и это, конечно же, не будет способствовать более тесным отношениям между нашими странами", - сказал президент, принимая нового нидерландского посла в Баку Паулин Эйзема.

"Объяснить нашему народу, почему такое произошло, будет очень трудно. Поэтому вам придется столкнуться с ситуацией, когда у вас спросят, почему именно парламент Нидерландов первым принял подобное решение", - предупредил Алиев.

Он добавил, что это решение практически не повлияет на существующую ситуацию.

Азербайджан ждет комментариев от правительства и министерства иностранных дел Нидерландов, а также от Еврокомиссии, отметил Алиев.

"Мы также ждем комментариев Европейской комиссии. Как вы знаете, Европейская комиссия и Азербайджан имеют большой план мероприятий по сотрудничеству. Два года тому назад, мы в Брюсселе парафировали документ "Приоритеты партнерства", который полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ признанных на международном уровне ", - напомнил президент.

Он заявил послу, что азербайджанские военные воевали на своей территории, восстанавливая территориальную целостность страны, что соответствует резолюциям Совбеза ООН и документу парафированному ЕС и Азербайджаном.

"Россия и Турция - будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому считаю, что было бы справедливым, если бы вы были на нашей стороне", - сказал Алиев.

Дипломат ответила, что позиция нидерландского правительства не всегда совпадает с позицией парламента страны.

"В нашей системе есть разница. У правительства есть позиция, у парламента есть позиция, и это требует диалога. Сбалансированная позиция правительства не всегда совпадает с позицией парламента. Эти вопросы также поднимались во время последней дискуссии между министром (иностранных дел - ИФ) и парламентом на прошлой неделе. Министр как письменно, так и устно настаивал, что эти вопросы не соответствуют позиции правительства. Таким образом, санкции и подобные вопросы вообще не стоят на повестке дня", - сказала Эйзема в среду в Баку, вручая верительные грамоты президенту Азербайджана.

По ее словам, в настоящее время вопрос санкций к Азербайджану "не актуален, здесь не может быть никаких вопросов и дискуссий". "Мой министр сказал об этом очень открыто, как в парламенте, так и письменно. Я рада, что могу повторить это здесь", - добавила Эйзема.

Она отметила, что позиция правительства Нидерландов по карабахскому вопросу является достаточно сбалансированной.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 18 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Ильхам Алиев Азербайджан Армения Нагорный Карабах Турция Нидерланды Паулин Эйзема

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