Президент РФ заверил, что Армения не чувствовала себя брошенной в войне

Путин также рассказал, как можно было избежать конфликта в Нагорном Карабахе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия в ситуации с Карабахом исходила из того, что должен быть соблюден баланс сил, заявил президент РФ Владимир Путин, заверив, что Армения не чувствовала себя брошенной.

"Что касается, не чувствовала ли себя Армения в одиночестве, уверяю вас, что Российская Федерация в рамках и многосторонних, и двусторонних обязательств, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, полностью выполняла все свои обязательства, за что руководство Армении, в том числе в лице премьер-министра Никола Пашиняна неоднократно выражало слова благодарности и подчеркивало, что Россия в полном соответствии со своими обязательствами выполняет все обязательства, прошу прощения за тавтологию, в этой сфере", - сказал Путин, отвечая на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе, кадры чего были показаны телеканалом "Россия-24" (ВГТРК).

Путин добавил: "Мы, кстати говоря, исходили из того, вот вы сейчас упомянули о роли Турции, вооруженных формированиях, мы исходили из того, что даже в ходе таких серьезных событий должен быть соблюден баланс сил, и уверяю вас в том, что Армения не чувствовала себя брошенной, забытой и Россия сделала все, чтобы этого не было".

Президент РФ отметил, что "так сложилась ситуация на поле боя". "О чем откровенно и честно сказал премьер-министр Пашинян в своем обращении к нации, во вчерашнем своем заявлении", - сказал Путин.

Помощь Армении со стороны ОДКБ не могла быть оказана

Путин объяснил, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла оказать помощь Армении, поскольку на ее территорию никто не покушался.

"Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, это означало, с точки зрения международного права, - и Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территорий Азербайджанской Республики. Договор ОДКБ - о коллективной безопасности, предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территорий страны-участницы этого договора", - сказал Путин.

Он добавил: "На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях".

Путин о том, как можно было избежать войны

Войны в Нагорном Карабахе не было бы, если бы удалось договориться о возвращении Азербайджану семи районов и беженцев с обеих сторон, заявил президент РФ.

"Вопрос о возвращении Азербайджану пяти, а затем и двух районов, которые находились фактически под контролем Армении, ставился на протяжении длительного времени", - сказал Путин.

Он сообщил, что в 2013 г. в рамках Минской группы ОБСЕ "Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, могли бы положить начало мирному процессу. И с этим, кстати говоря, все участники Минского процесса, включая сопредседателей - Россию, Францию и США, с этим согласились и поддержали".

Президент пояснил, что в основе этих предложений было возвращение на первом этапе пяти контролируемых Армений районов, а затем еще двух дополнительно, создание коридора, который объединял бы Карабах и Армению в зоне Лачинского района Азербайджана, который условно получил название "Лачинский коридор" и "признание статус-кво Нагорного Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса". По мнению Путина, это было бы решением вопроса.

Кроме того, обязательным условием было возвращение беженцев с обеих сторон, как азербайджанских, так и армянских беженцев к своим родным очагам. Это является безусловным требованием международного гуманитарного права.

"На мой взгляд, если бы это удалось сделать, то удалось бы достичь договоренностей на этой базе и войны бы не было. Это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден", - заявил Путин.

Президент РФ отрицает постановку вопроса о передаче Шуши азербайджанской стороне до начала военных действий в Нагорном Карабахе 27 сентября

"Что касается города Шуша, то вопрос о передаче Шуши никогда не ставился", - сказал Путин, отвечая во вторник на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Статус Карабаха, окончательный, передавался на будущее время, и все должны были договориться о том, что сохраняется статус-кво как непризнанного государства. Что касается города Шуша, то этот вопрос возник в ходе этого конфликта, в ходе этого кризиса. Действительно, это было", - отметил Путин.