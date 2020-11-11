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Баку обвинил Париж в поддержке Еревана

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана обвинил Париж в проармянской политике в контексте нагорно-карабахского конфликта и указал, что это противоречит мандату Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Хотели бы отметить, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сделавший заявление, отражающее одностороннюю и открыто проармянскую позицию, не имеет полномочий выступать от имени других сопредседателей. К сожалению, мы не видели, чтобы министр иностранных дел Франции делал заявления о выполнении требований резолюций Совбеза ООН, проголосовавших за его страну в качестве постоянного члена в 1993 году в соответствии с его мандатом в качестве сопредседателя", - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве не помнят такого факта, чтобы МИД Франции озвучивал требования о немедленном прекращении присутствия армянских ВС на международно-признанных территориях Азербайджана и возвращении насильственно изгнанных с этих территорий граждан.

"Или Францию не интересует грубое нарушение фундаментальных прав человека сотен тысяч азербайджанцев в результате конфликта?!", - отмечается в сообщении.

Париж не должен беспокоиться о законных усилиях Баку по обеспечению территориальной целостности Азербайджана и восстановлению прав человека более миллиона азербайджанцев в полном соответствии с международным правом и в пределах своих международных границ, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Азербайджан Франция МИД Армения Нагорный Карабах Жан-Ив Ле Дриан

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