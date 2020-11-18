В Бельгии отметили улучшение ситуации с COVID-19 по всем показателям

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая обстановка в Бельгии ощутимо улучшилась в последние дни, сообщил в среду институт общественного здравоохранения Sciensano.

"Впервые за недели, если не за несколько месяцев, все показатели идут на понижение. И в первый раз число смертей снижается", - заявил официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив Ван Летем на пресс-конференции.

"Цифра заражений уменьшается вдвое каждые десять дней", - уточнил эксперт. Он отметил, что такая тенденция наблюдается "во всех провинциях и во всех возрастных группах".

Число госпитализаций с коронавирусом уменьшилось по стране на 24% по сравнению с предыдущей неделей. В том числе несколько улучшилась ситуация с наполняемостью отделений интенсивной терапии.

Устойчиво снижается количество заражений COVID-19. С 8 по 14 ноября отмечено уменьшение этого показателя на 39% по сравнению с семью предыдущими днями. В этот же период среднесуточное число летальных исходов составляло 184,7, то есть на 4,6% меньше, чем в предыдущую неделю.

Власти и эксперты связывают это улучшение после многих недель ухудшения обстановки с действием строгих ограничительных мер в стране. Бельгия хотя и не ввела полного локдауна для населения, придерживается довольно жестких ограничений, особенно в отношении массовых мероприятий. В стране по-прежнему не работают заведения общепита и торговые точки, товары которых не считаются жизненно необходимыми.

Среди экспертов немало сторонников того, чтобы такой режим продержался, как минимум, до конца текущего года, включая рождественские и новогодние праздники.

В среду власти валлонских провинций Бельгии продлили комендантский час, действовавший до 19 ноября с 22:00 до 6:00, до 13 декабря. Руководство Брюссельского столичного региона пришло к такому же решению, но, как сообщают бельгийские СМИ, официально примет его в четверг.