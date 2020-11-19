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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
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Новый антирекорд по числу заражений COVID-19 зафиксирован в Эстонии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В странах Балтии за сутки выявлено 2 460 новых случаев коронавируса, из которых 414 зарегистрировано в Эстонии (что стало новым антирекордом для этой страны), 1 680 - в Литве, 366 - в Латвии.

Накануне, 18 ноября, в странах Балтии был подтвержден 2 651 новый случай коронавируса, а во вторник почти вдвое меньше - 1 460.

О рекордном числе выявленных за сутки инфицированных в Эстонии сообщил в четверг департамент здоровья республики. Ранее наибольшее число заразившихся было отмечено 12 ноября: 374 случая. Общее число зараженных COVID-19 достигло в стране 8 715 человек.

Наибольшее число инфицированных приходится на Харьюский уезд, в который входит и столица Эстонии. Заболеваемость в республике за последние 14 дней составляет 244,4 случая на 100 тыс. жителей. За сутки в Эстонии скончался еще один зараженный COVID-19, общее число жертв коронавируса выросло до 86 человек.

Объясняя резкий рост заболеваемости коронавирусом в Эстонии, представитель департамента здоровья Эйке Кингсепп (Eike Kingsepp) сообщил порталу телерадиовещания ERR, что в республике проводится гораздо больше тестирований, и случаи COVID-19 фиксируются в больницах, домах попечения, школах и Силах обороны.

В Литве за сутки подтверждено 1 680 новых случаев коронавируса, сообщило агентство BNS со ссылкой на Минздрав республики. Общее число зараженных в стране увеличилось до 40 492. Еще 18 инфицированных скончались от COVID-19 за сутки в Литве, по иным причинам умерли еще 11 зараженных. Всего от коронавируса в республике скончался 341 человек, по иным причинам умерли 16 зараженных.

Карантин в Литве могут продлить еще минимум на три недели, заявил завершающий работу на посту министра здравоохранения республики Аурелиюс Верига. По его словам, более длительный срок может быть предложен с учетом смены власти. "Думаю, что минимум на три недели, таким будет предложение, но может быть предложение даже на более длительный срок", - сказал журналистам Верига, которого цитирует агентство BNS.

Второй карантин в Литве был введен 7 ноября и планируется до 29 ноября.

В Латвии за сутки подтверждено 366 новых случаев COVID-19, еще четверо пациентов скончались - двое в возрастной группе 65-75 лет, еще двое в возрасте 85-95 лет, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

С 19 ноября в Латвии домашний карантин обязан соблюдать каждый контактировавший с зараженным коронавирусом, независимо от того, предписано ли это ЦПКЗ, семейным врачом или ответственным лицом из рабочего коллектива, следует из поправок к правилам кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19".

Руководство учреждения, в котором выявлен зараженный коронавирусом, по определенным критериям должно будет выявить людей, которые могли контактировать с заболевшим. Такие изменения предусмотрены из-за загруженности эпидемиологов ЦПКЗ, уточняется на Delfi.ru.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 19 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Эстония Латвия Литва Коронавирус

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