В Литве предложат ввести всеобщий карантин с 7 ноября

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Литвы 4 ноября рассмотрит предложение ввести с конца текущей недели всеобщий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом объявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По его предположению, карантин будет введен с полуночи субботы 7 ноября не менее чем на три недели, уточняет Delfi.

В течение двух последних недель заболеваемость коронавирусом в Литве составляет почти 300 случаев на 100 000 человек, суточный прирост заболеваемости достигал 1000, во вторник зафиксировано почти 900 новых случаев.

Каждую неделю число больных коронавирусной инфекцией в стране почти удваивается, показал анализ чиновников правительства, на которые ссылается Delfi. Из документа следует, что в правительстве, изучив пример Словакии, решили, что легкие карантинные меры не дадут результатов.