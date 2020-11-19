Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

В ЕС заявили, что новые санкции против Минска не ограничатся физлицами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следующий раунд санкций Евросоюза против Белоруссии не ограничится физлицами, а будет включать организации и частный бизнес, заявил на пресс-конференции в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", - сказал он.

Боррель напомнил, что в рамках первых двух рандов санкций против Белоруссии под ограничительные меры ЕС попали около 50 человек.

О том, что министры иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной видеоконференции обсудят в четверг ситуацию в Белоруссии и перспективу дальнейшего расширения санкционного режима в отношении Минска, ранее журналистам сообщил на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, "Лукашенко не идет на конструктивный диалог с обществом", и ситуация в Белоруссии за последнее время только ухудшилась. Он отметил продолжение в стране демонстраций и репрессий властей против мирного протестного движения, гибель гражданина от рук силовиков.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия ЕС Жозеп Боррель

Новости

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха
Пандемия коронавируса

Меркель снова предупредила соотечественников о трудной зиме

Пандемия коронавируса

Коронавирус продолжил стремительно распространяться в странах Азии

Экономический кризис

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Основателей Nexta внесли в белорусский список причастных к терроризму лиц

Основателей Nexta внесли в белорусский список причастных к терроризму лиц

Главы МИД стран ЕС договорились о третьем пакете санкций по Белоруссии

Пандемия коронавируса

Оксфордская вакцина от COVID-19 показала хорошие результаты у пожилых

В Минске заявили о попытках разжечь в Белоруссии религиозную рознь

Белорусскую чемпионку мира Арзамасову уволили с работы

Белорусскую чемпионку мира Арзамасову уволили с работы
Пандемия коронавируса

На Украине за сутки зафиксировали рекордные 13 357 случаев COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');