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Главы МИД стран ЕС договорились о третьем пакете санкций по Белоруссии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На проходящей в четверг неформальной видеоконференции глав МИД стран ЕС достигнута договоренность о разработке очередного пакета ограничительных мер по Белоруссии, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС только что договорились о продвижении работы над третьим пакетом санкций в отношении Белоруссии. Он, вероятно, будет подготовлен к концу ноября - началу декабря и будет включать в себя как физических лиц, так и организации", - написал Йозвяк в твиттере.

О том, что министры иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной видеоконференции обсудят в четверг ситуацию в Белоруссии и перспективу дальнейшего расширения санкционного режима в отношении Минска, ранее журналистам сообщил на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

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По его словам, "Лукашенко не идет на конструктивный диалог с обществом", и ситуация в Белоруссии за последнее время только ухудшилась. Он отметил продолжение в стране демонстраций и репрессий властей против мирного протестного движения, гибель гражданина от рук силовиков.

"Мы открыты для предложений государств-членов по новым санкциям. Есть уже предложения, которые касаются физических лиц и компаний", - сказал собеседник СМИ.

Как сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС, на неформальной видеоконференции 19 ноября не может быть принято официальное решение по введению новых санкций. Вместе с тем министры могут согласовать единую политическую позицию по расширению санкционного режима в отношении Белоруссии с учетом последующей формальной процедуры.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

ЕС Белоруссия

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