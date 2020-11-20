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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
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На Украине снова зафиксировали коронавирусный антирекорд

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксированы рекордные 14 575 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 229 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано 1728 человек, летальных случаев - 229, выздоровели - 7845 человек", - написал Степанов в фейсбуке в пятницу утром.

Днем ранее, 19 ноября, на Украине также был рекорд - было зафиксировано 13 357 новых случаев инфицирования коронавирусом; 18 ноября - 12 496 случаев; 17 ноября - 11 968 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 598 085 человек, 10 598 человек умерли от COVID-19, выздоровели 274 324 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 20 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Максим Степанов Украина Коронавирус

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