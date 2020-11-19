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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
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На Украине за сутки зафиксировали рекордные 13 357 случаев COVID-19

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19 - выявлено 13 357 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровевших - 7 400 человек, умерли 257 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"В частности, заболели 539 детей и 673 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано 1 531 человек, летальных случаев - 257, выздоровели - 7 400 человек", - написал Степанов в фейсбуке в четверг утром.

Днем ранее, 18 ноября, на Украине было зафиксировано 12 496 новых случаев инфицирования коронавирусом; 17 ноября - 11 968 зараженных; 16 ноября - 9 832, 15 ноября - 10 681.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 583 510 человек, 10 369 человек умерли от COVID-19, выздоровели 266 469 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

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