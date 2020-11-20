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Захвативший заложников налетчик задержан в Тбилиси

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - МВД Грузии сообщает, что неизвестный, захвативший в пятницу микрофинансовую организацию в Тбилиси, задержан, заложники не пострадали.

"Операция прошла успешно, после нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан", - заявил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что налетчик освободил шестерых из девяти заложников. СМИ также распространили видеобращение налетчика, в котором он призвал сограждан выходить на улицы и "сказать свое слово" против действующей власти. "Я буду бороться до последней капли крови. Ни Иванишвили (Бидзина Иванишвили, председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ), ни Саакашвили (Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии - ИФ) не должны указывать нам, как жить", - заявил на телефонную камеру преступник.

Телекомпания "Рустави 2" также показывала запись разговора с налетчикам из соцсети одного из заложников. Предполагалось, что он был пьян, требовал запрета азартных игр, отмены процентов по кредитам, повышения пенсии и снижения цен на лекарства.

Тбилиси

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