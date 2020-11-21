Адвокат захватчика заложников в Тбилиси объяснила его действия протестом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Задержанный в минувшую пятницу за захват заложников в Тбилиси 31-летний Леван Зурабашвили не был вооружен и совершил этот поступок ради протеста, а не ради ограбления, заявляет его адвокат Ирма Чкадуа.

Как заявила адвокат в субботу журналистам, Зурабашвили не был вооружен и держал в руке зажигалку в форме ручной гранаты. Она также отметила, что в момент совершения нападения на офис расположенной на проспекте Церетели микрофинансовой организации MBC (Микро Бизнес Капитал) ее подзащитный был трезв.

По словам Чкадуа, защита будет настаивать, что это не было ограбление, так как мужчина не требовал никаких денежных сумм и даже попросил кассира закрыть кассу, чтобы никто не подумал, что он пришел грабить.

"Мы все видели, что он не вел себя агрессивно с заложниками, несколько заложников спокойно покинули здание, у каждого из них была возможность передвигаться", - сказала адвокат. Чкадуа считает, что поступок ее клиента - это "искренний протест", что было видно из его требований.

"Он в течение долгого времени был жертвой азартных игр, продал машину для погашения части долгов, у него есть 12-летний ребенок и, как он сам заявляет, не хочет, чтобы его ребенок оказался в такой же ситуации, как он сам", - заявляет Чкадуа.

Накануне в Тбилиси произошел захват заложников. В МВД заявили, что вооруженный мужчина захватил девять человек. Позже в ведомстве уточнили, что заложников было 17.

Грузинские СМИ распространили размещенные в соцсетях несколько видеообращений захватившего заложников мужчины. Он требовал запрета азартных игр, отмены процентов по кредитам, повышения пенсии и снижения цен на лекарства.

В результате многочасовых переговоров полиции удалось убедить преступника освободить всех заложников и сдаться.

По данным МВД, расследование ведется по фактам захвата в заложники более двух лиц и незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия.