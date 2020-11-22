Россия будет добиваться гарантий от стран Договора по открытому небу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия намерена добиваться от государств-участников Договора по открытому небу (ДОН) гарантий того, что они будут выполнять предусмотренные документом обязательства, говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД РФ в связи с выходом США из договора.

"Выйдя из ДОН, американская сторона рассчитывает, что ее союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а с другой - делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъемки российской территории", - говорится в заявлении.

Как заявили в МИД РФ, "разумеется, для России это неприемлемо".

"Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что "если наши коллеги действительно хотят, чтобы Договор продолжал действовать, и Россия оставалась государством-участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей".

"Вашингтон свой ход сделал, - сказали в ведомстве. - От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников".

"Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения", - отметили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что США с 22 ноября, как ожидается, перестанут участвовать в Договоре по открытому небу.

Полгода назад, 21 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из договора. Страна может покинуть соглашение через шесть месяцев после официального уведомления партнеров.