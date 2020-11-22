Песков усомнился в будущем Договора по открытому небу после выхода США
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
"Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, которого цитирует радиостанция "Говорит Москва", высказал предположение, что договор прекратит существование.
Процедура выхода США из договора официально завершилась минувшей ночью.