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Песков усомнился в будущем Договора по открытому небу после выхода США

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу.

"Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, которого цитирует радиостанция "Говорит Москва", высказал предположение, что договор прекратит существование.

Процедура выхода США из договора официально завершилась минувшей ночью.

США Договор по открытому небу Дмитрий Песков

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