Песков усомнился в будущем Договора по открытому небу после выхода США

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу.

"Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, которого цитирует радиостанция "Говорит Москва", высказал предположение, что договор прекратит существование.

Процедура выхода США из договора официально завершилась минувшей ночью.